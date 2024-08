Repubblica – Anche il Milan valuta Chiesa: ecco l’ostacolo principale

Nelle ultime settimane, il nome di Federico Chiesa è stato accostato anche all’Inter. Non per l’immediato, ma più in caso di addio alla Juventus a zero. Secondo Repubblica, anche il Milan “sta valutando Federico Chiesa, in uscita dai bianconeri.

Per la sua classe, certo, ma anche per inserire un italiano nella lista da consegnare alla Lega. L’ostacolo principale è l’ingaggio: l’attaccante azzurro per andare a Milano abbasserebbe la richiesta di 9 milioni a stagione fatta al Besiktas, ma non così tanto da non incidere in maniera considerevole sul bilancio rossonero.