"Prendere Chiesa in questo momento significa, infatti, aiutare la Juve a uscire da una situazione complessa. Un assist che né Marotta né Ausilio intendono fare alla Vecchia Signora, che resta una rivale temibilissima, se non la numero uno, per la vittoria dello Scudetto. L’Inter su Chiesa resta vigile ma per il futuro per una sorta di replica dell’affare Zielinski. Un anno fa di questi tempi il polacco doveva andare via dal Napoli, ma alla fine decise di restare. Coi nerazzurri che se lo sono accaparrato in autunno, prenotandolo a zero per la stagione successiva. Un po’ come farebbero volentieri con Chiesa, nel caso in cui l’esterno dovesse, clamorosamente, rimanere a Torino per la stagione 24/25", si legge a proposito dell'esterno italiano e del possibile approdo al club nerazzurro.