Mercato, Di Marzio: “Milan, proposto Mandzukic: i rossoneri valutano”

Il Milan è la squadra più propensa, tra le big, a fare mercato in questo periodo. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la società rossonera ha come priorità l’acquisto di un difensore e si stanno facendo in questo senso diverse valutazioni. Si sta valutando però anche una posta in attacco. Si tratta di Mandzukic che è stato proposto e i dirigenti rossoneri ci stanno pensando. A Skysport hanno aggiunto che è un’idea di cui si è parlato con l’agente del calciatore: non è un’esigenza prioritaria per la formazione di Pioli, ma è un’opportunità di mercato.

(Fonte: Tutti Convocati – SS24)