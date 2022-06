Repubblica – Milenkovic, l’agente già al lavoro per trattare la cessione all’Inter

Gleison Bremer, ma non solo. L’Inter si muove per rinforzare la difesa e ragiona anche sul profilo di Nikola Milenkovic

Gleison Bremer, ma non solo. L’Inter si muove per rinforzare la difesa e ragiona anche sul profilo di Nikola Milenkovic, centrale di proprietà della Fiorentina. L’agente Ramadani - svela l'edizione online di La Repubblica - “sta trattando la cessione di Milenkovic all’Inter”. Il club viola per il difensore classe 1997 chiede circa 15 milioni di euro.