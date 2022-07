Pedullà – Inter su Milenkovic, per la Juve non è priorità: ecco quanto costa

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Nikola Milenkovic è un obiettivo concreto dell'Inter ma anche la Juventus è interessata. Per i bianconeri, però, non è una priorità impellente anche perché il serbo diventerebbe un'opzione calda qualora dovesse uscire Rugani. L'esperto di mercato indica a 18 mln il costo dell'operazione. "C'è da capire se la proprietà dell'Inter voglia intervenire subito o aspetta di blindare Skriniar per poi virare su un profilo più economico", conferma Pedullà.