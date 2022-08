La Gazzetta conferma: “Milenkovic, no a Inter e Juventus. Rinnovo con la Fiorentina a un passo”

Il club del presidente Commisso, infatti, aveva sì concesso facoltà al calciatore, attualmente in scadenza nel 2023, di liberarsi e andare in un top club, ma fino all'inizio del campionato. A pochi giorni dal via della Serie A, la Fiorentina ha riavvicinato il procuratore di Milenkovic, trovando di fatto l'accordo per il prolungamento. Il serbo era uno dei nomi principali per l'Inter in caso di partenza di Milan Skriniar.