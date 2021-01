L’Equipe – Milik nel mirino del Marsiglia: il suo piede sinistro può ancora fare miracoli

Su Milik c’è anche l’Olympique Marsiglia. Il Napoli avrebbe detto no ad una prima offerta del club francese. Il giornale L’Equipe parla di lui e scrive: “L’attaccante polacco cerca di sbloccare la situazione nella quale si trova con il Napoli. Il suo delizioso piede sinistro può fare ancora miracoli al massimo livello. Attualmente non gioca perché ha rifiutato di rinnovare il contratto e cerca una nuova sfida. A 26 anni, il giocatore seguito dall’OM, vuole rilanciare una carriera che non ha mantenuto tutte le attese”.

(Fonte: L’Equipe)