Mirror – Eriksen, non c’è ancora il suo sì ma l’Inter spinge forte. Vecino chiave, ma…

Christian Eriksen è un nome importantissimo per il mercato dell’Inter. E il Mirror parla della possibilità che i nerazzurri possano includere nella trattativa anche Matias Vecino.

Si parla di un tentativo di accordo per gennaio di circa venti mln con il Tottenham che spinge per la cessione ora per non perdere il centrocampista a giugno. Il giornale inglese scrive anche: “Le trattative che includono una contropartita oltre ad una parte economica sono difficili da chiudere per la distanza sulle valutazioni. Mentre pare che Eriksen vorrebbe aspettare fino all’estate prima di decidere sul suo futuro. Avrebbe deciso di trasferirsi in Spagna e sa che avrà un contratto più importante quando si libererà a parametro zero, a fine stagione. Ci vorrà quindi una grossa offerta da parte dell’Inter per arrivare a chiudere l’accordo con il giocatore. Le nostre fonti suggeriscono che l’accordo è ancora lontano ma il club milanese sta spingendo forte perché sanno che in estate ci sarà da competere con Real e Barcellona”.

(Fonte: mirror.co.uk)