Mkhitaryan, futuro da scrivere: incontro con la Roma, Inter alla finestra. I segnali…

Il futuro del centrocampista armeno resta in bilico: in arrivo una nuova proposta dei giallorossi, mentre l'Inter...

Archiviata la Conference League, vinta ieri a Tirana con la Roma nella finale contro il Feyenoord, per Henrikh Mkhitaryan è tempo di riflessioni e decisioni sul suo futuro.

Il centrocampista armeno è in scadenza di contratto con il club giallorosso e non ha ancora trovato l'accordo con la società di Friedkin per il prolungamento.