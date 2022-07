Mkhitaryan, trattativa nata il 23 aprile: il retroscena. Conferme sul numero di maglia

"La data da segnare con un circoletto rosso è quella dello scorso 23 aprile. Inter e Roma si affrontano a San Siro e i nerazzurri prevalgono per 3-1, con Mkhitaryan a rendere un pizzico meno amara la sconfitta per i giallorossi. Ma è ciò che accade negli spogliatoi a dare una svolta al futuro del centrocampista armeno: l’incrocio con i dirigenti interisti. Tra un complimento e una stretta di mano, scocca la scintilla, poi alimentata da un contatto con i rappresentanti del giocatore". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa che ha portato Mkhitaryan all'Inter. Nonostante i tentativi della Roma e di Mourinho di convincere l'ex United e Arsenal, l'Inter ha chiuso per l'armeno, che sarà un jolly importante per Inzaghi.