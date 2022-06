Mkhitaryan, rilancio Roma ma Inter tranquilla. “Già stasera può arrivare il sì”

L'Inter è tranquilla e consapevole di aver fatto tutto per poter arrivare a Mkhitaryan: la Roma ci prova ma i nerazzurri hanno fiducia

"È l’M-day. Dove M sta per Mkhitaryan, ma pure per milioni, Mourinho, Marotta, miraggi e matrimoni, mercato e mezze verità, sì, tutto attaccato. Qui c’è una squadra che ha fatto tutto quel che doveva con l’armeno, tranne l’ultimo passaggio, la firma. Conta la parola? Se la risposta è sì, stasera Mkhitaryan sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Mkhitaryan. L'armeno deve rispondere all'ultimatum lanciato ieri dalla Roma. Il club giallorosso ha offerto un contratto di un anno a 3,6 mln netti più bonus a salire - 200mila euro ogni 15 partite - fino ad un massimo di 4,2 con una opzione per il secondo anno, che diventerebbe automatico in caso di qualificazione in Europa o se l'ex United arriverà a giocare il 50% delle partite.