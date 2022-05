GdS – Mkhitaryan, Roma in attesa e l’Inter è alla finestra: “Il club nerazzurro sa…”

Si rincorrono i rumors su Henrikh Mkhitaryan in chiave Inter. Ecco le novità della Gazzetta dello Sport sul giocatore

“Quando Tiago Pinto dice che Mkhitaryan non si è impegnato con un altro club ha perfettamente ragione e non avrebbe senso contraddirlo. Semplicemente perché il diretto interessato sta pensando di recuperare dall’infortunio per essere protagonista nella finale di Conference League, soltanto in un secondo momento si concentrerà sul contratto in scadenza. Mkhitaryan sa di essere un pezzo importante della Roma, conosce la fiducia di Mourinho e il suo ruolo centrale all’interno del progetto giallorosso. Ma servono gli accordi, che per ora non ci sono, per un rinnovo biennale, fino a quel momento sarà giusto conservare un minimo di prudenza. E se non dovesse arrivare un accordo? Allo specialista armeno le offerte non mancano, per esempio un paio dalla Premier (Tottenham e Aston Villa), più il sondaggio del Napoli. Ma soprattutto l’Inter sarebbe pronta a sfrecciare per un’altra operazione a parametro zero: Mkhataryan sarebbe perfetto in mezzo al campo, lo stesso identikit tecnico di Calhanoglu che da trequartista si è trasformato in mezzala. L’Inter è alla finestra, sa di dover aspettare. Oggi per Henrikh conta soltanto una cosa, ovvero un trofeo da alzare in cielo con la maglia della Roma”, si legge.