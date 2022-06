FCIN1908 – Mkhitaryan ha lasciato la sede dell’Inter dopo la firma

Mkhitaryanha assaggiato il mondo Inter per la prima volta oggi. L'armeno è arrivato in città per le svolgere le visite mediche e per completare l'iter burocratico che precede di solito l'annuncio di un acquisto. Il calciatore ha lasciato da poco la sede nerazzurra e ora servirà qualche giorno per la notizia ufficiale del suo passaggio dalla Roma (la squadra con cui è sotto contratto fino al 30 giugno e dalla quale si è liberato a parametro zero) al club milanese.