CorSera – Mkhitaryan, Inter non teme rilancio Roma: le nuove cifre dell’accordo

L'Inter ha un accordo con Henrikh Mkhitaryan e non teme un ulteriore rilancio della Roma. Il Corriere della Sera è sicuro

L'Inter ha un accordo con Henrikh Mkhitaryan e non teme un ulteriore rilancio della Roma. Il Corriere della Sera è sicuro sul prossimo approdo dell'armeno in nerazzurro:

"Buone notizie sul fronte Mkhitaryan. Il giocatore armeno ha un accordo con l’Inter per un biennale da 4 milioni netti a stagione e il club nerazzurro, forte del gradimento del giocatore, è fiducioso e non teme un eventuale rilancio da parte della Roma che non andrebbe oltre