Sky – Mkhitaryan-Roma, oggi scade l’ultimatum: giocatore orientato verso l’Inter ma…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma è convinta di aver fatto il massimo per cercare di convincere Mkhitaryan a firmare il rinnovo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma è convinta di aver fatto il massimo per cercare di convincere Mkhitaryan a firmare il rinnovo. Il centrocampista armeno ha ricevuto la proposta dal club giallorosso - annuale con opzione per il secondo a 3,6 mln più bonus facili da raggiungere fino a 4,2 mln - che spera nel sì del giocatore. Alcuni rumors, però, lasciano intendere che Mkhitaryan sia per il momento orientato a dire sì all'Inter, anche se al momento il giocatore risulta indeciso. La Roma si aspetta una risposta in giornata e non ci saranno deroghe all'ultimatum.