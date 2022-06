Pedullà: “Mkhitaryan, colpo intelligente per alzare livello qualitativo dell’Inter”

L'armeno è arrivato a Milano per le visite mediche: l'esperto di mercato ha commentato l'operazione chiusa a parametro zero

Un grande colpo. Alfredo Pedullà parla così dell'affare che ha portato Mkhitaryanall'Inter. L'esperto di mercato, su Sportitalia, ha detto dell'armeno: «Un colpo intelligente a zero che alza il tasso qualitativo della squadra. Un centrocampista che può fare anche il play, nonostante Asllani, sono operazioni intelligenti che fanno parte di un mercato che non ti porta a fare voli pindarici. L'armeno aveva deciso di non esporsi prima della finale di Conference League e corona il desiderio di arrivare all'Inter».