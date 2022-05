Ds Monza: “Faremo mercato magnifico. Qualcosa bolle in pentola”

il ds dei brianzoli Antonelli ha parlato così del mercato dei biancorossi (sulle tracce di Sensi dell'Inter) targato Berlusconi e Galliani

"Abbiamo una proprietà fantastica con ambizioni che pochi possono sostenere. Sarà un'estate magnifica sul mercato e il Monza prenderà giocatori di alto livello come desidera la proprietà. Qualcosa bolle in pentola ma non posso parlare ora, con questa proprietà può solo arrivare qualcosa di magico. Belotti? È un grande attaccante come tanti altri, non posso escludere nulla".