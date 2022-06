Sky – Monza, fatta per Ranocchia: pronte le visite mediche. Firmerà un biennale

Nuova avventura per Andrea Ranocchia dopo l'addio all'Inter. Il difensore, in scadenza al 30 giugno 2022, resterà in Serie A e firmerà un biennale. Come riportato da Sky Sport, lo aspetta il Monza, neo-promosso nella massima serie. Il centrale classe 1988 è atteso già nei prossimi giorni in città per le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto di due anni.