Alvaro Morata e un possibile ritorno in Italia. Per lui si parla di Milano, sponda Milan che pare intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 13 mln sul contratto dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Nei giorni scorsi il giocatore ex Juve, impegnato all'Europeo con la Nazionale spagnola, ha rifiutato un'offerta dall'Arabia e sui social ha scritto di voler rimanere al club spagnolo.

Di quel posto gli ha chiesto conto El Desmarque e lui ha ribadito al giornale di voler restare all'Atletico ma non ha chiuso ad una possibile partenza. «Quello che ho scritto è quello che penso dal profondo del cuore, ma tante volte dico che per me ci sono momenti difficili in Spagna, a volte è complicato. Quello che volevo era stare tranquillo. Alla fine è tutto una questione di sensazioni e le persone che mi sono vicine lo sanno, ma nel calcio nulla e certo e bisognerà vedere poi come andranno le cose. Adesso sono concentrato sulla Nazionale. Voglio solo che tutto questo prosegua nel miglior modo possibile e che mi diverta perché potrebbe essere il mio ultimo Europeo con la Nazionale. Se penso al ritiro dalla Nazionale spagnola? Vedremo come andranno le cose. È difficile prendere una decisione del genere, ma è una possibilità», ha sottolineato il giocatore.