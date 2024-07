Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così dell'interesse del Milan nei confronti di Alvaro Morata: "Nelle ultime ore, tra gli altri, si è fatto strada anche il nome di Morata. Attaccante di livello, con alcuni punti a sfavore però evidentissimi. Non solo per l’età, non più giovanissima considerando i suoi 32 anni, ma anche per caratteristiche non proprio da goleador.