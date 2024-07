Moretto: “Milan Futuro, domani visite mediche per l’ex Inter Longo e firma”

Nelle scorse ore era arrivata la notizia di un suo approdo al Milan Futuro. Si tratta dell'Under23 del club rossonero che è allenato da Bonera e giocherà nella prossima stagione in Serie C. L'allenatore avrà a disposizione, tra i suoi fuori quota, un ex Inter. Si tratta di Samuele Longo .

L'ex attaccante delle giovanili nerazzurre, che nell'ultima stagione ha giocato in Spagna, al Ponferradina, da quanto riporta Matteo Moretto, sosterrà domani le visite mediche e firmerà il suo contratto annuale con opzione per un rinnovo. Il calciatore, oltre all'esperienza nerazzurra, ha giocato in Serie A nel Verona, Cagliari, Frosinone, Cremonese, ma anche in Spagna, al Rayo Vallecano, al Girona e al Deportivo La Coruna.