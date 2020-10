Inter, Moses ci ha sperato. “Ma a bloccare l’occasione è stato un altro affare saltato”

L’Inter ha tentato l’operazione flash l’ultimo giorno di mercato cercando di riportare a Milano Victor Moses. Il nigeriano, protagonista di otto mesi piuttosto positivi in nerazzurro, ha sperato di poter tornare a lavorare con Antonio Conte.

Ma, come spiega Calciomercato.com, il tutto è stato bloccato da un’altra operazione saltata: “A far saltare l’occasione è stata la permanenza di Radja Nainggolan, l’affare saltato col Cagliari ha suggerito all’Inter di non ingolfare ulteriormente la propria rosa in un settore dove ci sono già Hakimi, Perisic e Ashley Young come garanzie, oltre a D’Ambrosio e Darmian che possono ricoprire tranquillamente il ruolo di esterno.

Alla chiusura del mercato, Moses ha deciso ugualmente di lasciare Londra senza aspettare gennaio per un ritorno di fiamma. Andrà allo Spartak Mosca, in Russia il mercato è ancora aperto e le visite mediche sono già programmate“, conclude il portale.