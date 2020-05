Stampa Uk – Conte vuole fare razzia al Chelsea. Si prova l’accordo per Moses e poi…

“Moses trova speranza di ottenere un accordo permanente con l’Inter in una trattativa con il Chelsea. Conte vuole dare doppio assalto al club londinese, per lui e per Emerson “, si legge sul quotidiano inglese. Il tecnico nerazzurro, secondo questa versione, vorrebbe che i dirigenti nerazzurri trovassero un modo per far restare il giocatore a Milano. Magari con un nuovo accordo e senza dover pagare i circa 9 mln di riscatto fissati come prezzo del cartellino nel momento in cui è stato concordato il prestito a gennaio. Anche lo stesso calciatore, che ha giocato anche in prestito al Fenerbahce, sarebbe entusiasta dell’accordo.