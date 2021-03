Mercato Inter, mossa perfetta Marotta: “Ha bruciato tutti e ha avuto ragione”

Quella di Marotta della scorsa estate possiamo definirla la mossa perfetta: l'ad dell'Inter ha bruciato davvero tutti

Questa sera ci sarà da divertirsi sulla fascia destra. Una corsia che vedrà uno spettacolo nello spettacolo di Inter-Atalanta: ad affrontarsi, infatti, ci saranno due top come Hakimi e Gosens, probabilmente i migliori 'quinti' del campionato sulle rispettive fasce. E ripensando alla scorsa estate, viene da definire quella di Marotta la mossa perfetta. Per portare il marocchino a Milano, infatti, i dirigenti nerazzurri hanno convinto la proprietà a sborsare 40 milioni di euro. Ora Hakimi si è trasformato nell'arma in più che tutti, in Viale della Liberazione, immaginavano fin dal suo acquisto. Scrive Tuttosport: