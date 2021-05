Roma, incontro Mourinho-Friedkin: “Si è parlato anche del futuro di Dzeko”

Nelle scorse ore Josè Mourinho, prossimo allenatore della Roma, avrebbe incontrato la proprietà giallorossa, anche per parlare di mercato

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore a Londra Josè Mourinho, prossimo allenatore della Roma, avrebbe incontrato la proprietà giallorossa, anche per parlare di mercato. Secondo la rosea, le parti avrebbero affrontato anche l'argomento Dzeko, profilo che continua a piacere in casa Inter:

"Si è parlato ovviamente della rosa attuale e, in particolare, delle posizioni di Mkhitaryan e Dzeko. I due sono in ballo, ancora non è sicuro che facciano parte anche della Roma della prossima stagione", si legge.