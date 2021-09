Crotone: Mulattieri, il Feyenoord aveva chiuso. “Un blitz ha cambiato tutto”

Il giocatore di proprietà nerazzurra ha segnato cinque gol nelle prime cinque partite del club rossoblù in Serie B

A Crotone è partito alla grande, cinque gol in cinque gare e primo tra i cannonieri della Serie B. SamueleMulattieriè l'attaccante di proprietà dell'Inter che in estate si è trasferito in Calabria. Di lui parla il sito La C News parla di un retroscena che riguarda il calciatore: si era parlato dell'interesse del Feyenoord. Il club olandese in realtà aveva praticamente chiuso per il prestito del giocatore.