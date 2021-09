Sky – Musso piaceva all’Inter da diversi anni: perché non c’è stato l’affondo

Un interessante retroscena sul portiere argentino dell'Atalanta e l'interesse nerazzurro delle scorse stagioni

Un interessante retroscena di mercato che riguarda l’Inter e l’Atalanta, in particolare il portiere dei bergamaschi. Juan Musso, nuovo estremo difensore titolare del club, è stato infatti per anni nel mirino dei nerazzurri. Come svelato da Sky Sport, per 2/3 anni l’Inter ha pensato a lui, ma prendendolo la società lo avrebbe messo per qualche stagione alle spalle di Samir Handanovic nel ruolo di secondo portiere. Per questo non c’è stato l’affondo…