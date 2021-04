Musso, Inter sullo sfondo: la Roma offre un giocatore, si inserisce anche l’Atalanta

Il portiere dell'Udinese fa gola a tante squadre: l'Inter, per ora, resta sullo sfondo, Roma e Atalanta si attivano

Mancano ancora oltre due mesi all'inizio del mercato ma iniziano ad intravedersi i primi scenari, specialmente in quello che si prospetta come il valzer dei portieri.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter resta sullo sfondo per Juan Musso, 26enne portiere argentino ora in forza all'Udinese ma che piace tanto alla Roma. I giallorossi partono da una valutazione di 20 mln di euro, offrendo uno scampo con Diawara ma i friulani nicchiano e alzano l'asticella a 25 mln di euro. Nell'affare si è inserita anche l'Atalanta che ha offerto il cartellino di Carnesecchi, protagonista con l'Under 21 e ora alla Cremonese in B mentre l'Inter, come detto, "resta sullo sfondo, dopo che si è messa sulle tracce di Musso mesi fa, prima di confermare Handanovic come numero uno".