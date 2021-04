Mercato Inter, Musso: “Il mio sogno è giocare la Champions, non ho dubbi”

Ha le idee chiare Juan Musso quando deve indicare il suo più grande obiettivo

"Sono arrivato all'Udinese sapendo che il mio sogno continua ad essere quello, per quanto un sogno, fosse anche quello di giocare in Serie A e come Paese mi piace l'Italia. Non ho dubbi che sia quello che voglio, giocare la Champions". Non è un mistero che il portiere sia uno degli obiettivi di mercato dell'Inter.