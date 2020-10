Nainggolan, attesi sviluppi. Inter, manca l’accordo col Cagliari sulla valutazione di…

Sono ore caldissime per il futuro di Radja Nainggolan. Dopo aver saltato la trasferta di Benevento, il belga non è stato convocato nemmeno per la gara di domani con la Lazio ed è pronto a tornare al Cagliari. Ma, come riporta Calciomercato.com, manca ancora qualche dettaglio: “Tutte le parti sono al lavoro per chiudere l’operazione, sono attesi sviluppi importanti già tra questa sera e domani mattina.

In ballo c’è la valutazione del giovane Ladinetti, una delle due contropartite (l’altra è Biancu) inserite nell’affare per il ritorno di Nainggolan in Sardegna. Il presidente Giulini lo valuta 5 milioni, per l’Inter – che chiede 12 milioni di euro complessivi – il valore è inferiore. Il Ninja ha già trovato l’accordo col Cagliari: pronto un triennale per lui. Ora manca solo l’intesa definitiva tra i club per il ritorno di Nainggolan in rossoblù”, si legge.