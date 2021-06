Nainggolan-Cagliari, c’è fiducia. “Anche l’Inter può fare un sacrificio”. E Vidal…

In casa Inter, due dei giocatori più vicini all'addio sono Radja Nainggolan ed Arturo Vidal: ecco il punto

Matteo Pifferi

In casa Inter, due dei giocatori più vicini all'addio sono Radja Nainggolan ed Arturo Vidal. Per quanto concerne l'ex Roma, il futuro, come il presente, si chiama Cagliari.

"Radja è un figlio della Sardegna ed oggi aspetta dall’isola un segnale per il suo futuro. Il Cagliari lo reputa indispensabile per il progetto futuro - come detto ufficialmente dal d.s. Capozucca - ma c’è da convincere l’Inter a mollare la presa. Oggi l’accordo tra i club è lontano, ma in qualche modo un’intesa si troverà, magari con un piccolo sacrificio da parte di tutti", spiega La Gazzetta dello Sport. Radja ha un anno di contratto a 4 mln netti con l'Inter, cifra fuori portata per i sardi e che i nerazzurri non vogliono sborsare. Ma c'è ottimismo e il Cagliari spera di avere il Ninja già in ritiro.

Vidal

Per Vidal, invece, gli scenari sono diversi. Il contratto che lo lega all'Inter è molto pesante (6 mln netti per un'altra stagione con opzione per la successiva) ma le richieste iniziano ad esserci. "Il Trabzonspor si è fatto avanti per sondare il terreno, mentre il Marsiglia dell’ex c.t. cileno Sampaoli guarda con interesse gli sviluppi. Vidal è ostaggio di un contratto pesante a cui non vuole rinunciare. E oggi l’Inter non ha alcuna intenzione di dare “incentivi” a nessuno", la chiosa della Rosea.