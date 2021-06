Nainggolan-Cagliari, ecco quando potrebbe arrivare l’ufficialità. Buonuscita? L’Inter…

Mancano pochi dettagli, ma il centrocampista belga è destinato a rimanere a Cagliari proprio come sperava

Questione di dettagli, ma Radja Nainggolan è destinato a rimanere a Cagliari. Una telenovela lunghissima che si chiuderà come sperava il centrocampista che non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere nel club sardo. Come riporta centotrentuno.com, a Cagliari lo aspetta un biennale da 1,8 milioni a stagione più bonus con un’opzione per un’ulteriore anno. L'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare a luglio per una questione di bilancio che riguarda Inter e Cagliari. "Il valore del giocatore avrà così un ulteriore ribasso, evitando una minusvalenza più ampia di quanto sarebbe se venisse ceduto a giugno, peraltro compensata dal risparmio sull’ingaggio da 4,5 milioni. E lasciando anche spazio alla richiesta di ricevere una buonuscita da parte del numero quattro rossoblù".

"Buonuscita che è appunto l’ultimo passaggio. Nainggolan l’ha messa come conditio sine qua non per liberare l’Inter dal suo pesante stipendio. Si tratta ancora, ma l’Inter avrebbe aperto la porta e sarebbe pronta ad accontentare, almeno in parte, la richiesta del giocatore. La cifra che il Ninja potrebbe ricevere dal club di Suning è vicina al milione di euro, ultimo step prima che Nainggolan diventi a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. Fermo restando, come detto, l’attesa per luglio a causa del tema bilancio".