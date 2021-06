TMW – Nainggolan, l’Inter non ha fretta: “Radja carta perfetta per Nandez”

L'Inter non ha fretta di risolvere la questione relativa al futuro di Nainggolan. Il belga potrebbe essere una carta perfetta per Nandez

L'Inter non ha fretta di risolvere la questione relativa al futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista, in caso di risoluzione consensuale del contratto con i nerazzurri in scadenza nel 2022, vorrebbe una buonuscita, che però il club nerazzurro non è disposto a corrispondergli. L'Inter, dunque, attende. Anche perché Nainggolan, scrive Tuttomercatoweb.com, potrebbe rappresentare una carta perfetta per arrivare a Nahitan Nandez: