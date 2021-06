Nainggolan, doppio no Inter: “Rifiutati Nandez e un altro big offerto dal Cagliari”

Inter e Cagliari continuano a dialogare alla ricerca di una soluzione per il futuro di Radja Nainggolan, in rossoblù nell'ultima stagione

Inter e Cagliari continuano a dialogare alla ricerca di una soluzione per il futuro di Radja Nainggolan. L'alto ingaggio del centrocampista belga non favorisce una conclusione positiva, ma i due club stanno provando a trovare il giusto incastro, magari con qualche contropartita alll'interno dell'affare. Calciomercato.com, per esempio, riferisce di una cena tra Ausilio e Capozucca nei giorni scorsi a Milano in cui i sardi avrebbero proposto Nandez e Joao Pedro:

"Esattamente come l’Inter, anche il Cagliari ha necessità di fare cassa ed è disposta a cedere qualche pezzo pregiato. All’Inter sono stati proposti Nandez e Joao Pedro, ma a somme decisamente alte e nerazzurri non hanno neanche approfondito l’argomento. Entrambi i calciatori piacciono, ma attualmente in viale della Liberazione non ci sono le possibilità economiche per affrontare tale spesa".