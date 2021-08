Nainggolan, niente Cagliari. Pedullà: “E’ già ad Anversa”

Contro tutte le aspettative, Radja Nainggolan, dopo aver risolto il contratto con l'Inter, non proseguirà la sua carriera nel Cagliari

Contro tutte le aspettative, Radja Nainggolan, dopo aver risolto il contratto con l'Inter, non proseguirà la sua carriera nel Cagliari. Il centrocampista, infatti, sarebbe a un passo dall'accordo con l'Anversa, club della sua città. Una scelta a sorpresa pronta a concretizzarsi. La conferma arriva da Alfredo Pedullà, che scrive come l'ex nerazzurro sia già in Belgio. Ecco il post: