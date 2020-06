Inter, altra chance a Nainggolan? “Il veto c’è ancora”. E spunta una grande suggestione

Un futuro ancora da definire, tra ipotesi più o meno accreditate e suggestioni. Radja Nainggolan ancora non sa in quale squadra giocherà nella prossima stagione. Al termine di questo travagliato 2019-20, il centrocampista belga, attualmente in prestito secco al Cagliari, farà ritorno all’Inter, che poi valuterà il da farsi.

Vi abbiamo più volte parlato della possibilità che, dopo il veto della scorsa estate, la dirigenza nerazzurra, in comunione con Conte, dia un’altra possibilità al ragazzo. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, però, quella della partenza, magari in qualità di pedina di scambio in altre operazioni, resta l’ipotesi più probabile. Sulle sue tracce, oltre allo stesso Cagliari, ci sarebbero anche Fiorentina, Roma e Torino, una squadra che gli permetterebbe di sfidare la Juventus in un infuocato derby della Mole:

“Su di lui, vige ancora il veto stabilito nell’estate scorsa da Antonio Conte: con il tecnico salentino in panchina, per Nainggolan all’Inter non c’è posto. Nelle prossime settimane, Marotta e Ausilio prenderanno in considerazione tutte le opzioni. Che vanno da un rinnovo del prestito con il Cagliari alla suggestione di un ritorno alla Roma, piazza in cui Nainggolan è amatissimo dai tifosi. Fra le piste altre piste, ci sono un interesse della Fiorentina, pronta a offrire una soluzione che potrebbe fare al caso dell’Inter, un prestito per un anno con obbligo di riscatto (e chissà che il nome del belga possa rientrare anche nei discorsi per Chiesa), e un sondaggio del Torino (con l’Inter interessata a Izzo e, soprattutto, a Belotti). E ve lo immaginate un derby con la Juve con Nainggolan in campo?”, scrive calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)