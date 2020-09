Nainggolan-Inter, la svolta per una storia tutta nuova? “Domani ad Appiano incontrerà…”

Domani potrebbe essere un giorno importante per la storia all’Inter di Radja Nainggolan. Come scrive Tuttosport, infatti, il centrocampista belga incontrerà di nuovo Antonio Conte ad Appiano Gentile, in una situazione però totalmente diversa rispetto al ritiro di Lugano dell’estate scorsa. Questa volta, il Ninja partirà alla pari con i compagni di squadra per giocarsi un posto:

“Ci risiamo, un anno (e qualche mese) dopo. Domani Radja Nainggolan incontrerà di nuovo Antonio Conte. I due un’estate fa lavorarono insieme per un mese, dall’8 luglio al 4 agosto, quando poi il Ninja fu ceduto in prestito al Cagliari. Da martedì primo settembre Nainggolan è tornato a Milano e nella settimana appena trascorsa si è allenato ad Appiano. Domani l’Inter si radunerà ad Appiano, ci saranno tamponi per i giocatori reduci dalle vacanze e da martedì inizierà la vera preparazione alla quale prenderà parte anche lui“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)