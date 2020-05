Nainggolan, c’è una certezza. L’Inter non vuole perdere: ecco la cifra per evitare minusvalenze

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, vicino alla Fiorentina nella scorsa estate dopo la decisione dell’Inter di non confermarlo in rosa, è poi tornato nella ‘sua’ Cagliari, anche per motivi famigliari. Il pesante ingaggio dell’ex Roma, 4,5 milioni, è però un ostacolo per la permanenza in Sardegna. C’è una certezza, però: i 19,5 che rappresentano il peso residuo del giocatore sul bilancio dell’Inter. Ecco la cifra minima, in caso di cessione, per non realizzare minusvalenze. Questo il punto sul suo futuro da Tuttosport:

“Il centrocampista belga la scorsa estate fu a un passo dalla Fiorentina, poi ci fu il colpo di scena romantico (Cagliari, ndr). L’ingaggio da 4.5 milioni rischia di compromettere la permanenza di Nainggolan a Cagliari. L’Inter potrebbe anche valutare un nuovo prestito, visto che Nainggolan è sotto contratto fino al 2022 (il peso residuo a bilancio è di 19.5 milioni), ma di certo non vorrà pagare nulla dello stipendio. Dunque, o il Cagliari acquista Nainggolan col belga che poi ridiscuterà un ingaggio al ribasso, oppure è probabile che il giocatore torni a Milano in attesa di una nuova destinazione“.

(Fonte: Tuttosport)