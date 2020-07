Sky – Inter, Nainggolan può davvero restare. Sulla cessione: “L’ok di Conte? E’ stato lui a…”

Radja Nainggolan ha buone possibilità di far parte della rosa dell‘Inter nella prossima stagione. A confermarlo Sky Sport, secondo cui il centrocampista belga ha le caratteristiche, anche caratteriali, che l’allenatore nerazzurro, Antonio Conte, cerca in vista della prossima stagione. Il belga, attualmente in prestito secco al Cagliari, la scorsa estate era stato ceduto soprattutto per motivi extra campo. Una scelta fatta in prima persona dallo stesso Conte, secondo quanto riferito dall’emittente:

“Più che un ok dato alla cessione, è stata una scelta di Conte“, ha dichiarato l’esperto di mercato Luca Marchetti.

(Fonte: Sky Sport)