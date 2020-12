Inter, Di Marzio conferma: “Nainggolan al Cagliari in prestito”. Summit? Ecco la linea

Arriva la prima operazione in uscita da parte dell’Inter: Radja Nainggolan torna al Cagliari in prestito secco. La notizia è confermata anche dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che afferma come manchino solo gli ultimi dettagli da ultimare per chiudere l’affare. Il giornalista ha poi spiegato la linea del club dopo il summit tra Antonio Conte e la dirigenza: “Esclusi investimenti nel mercato di gennaio, una linea comune a molti club in questo periodo proprio per garantire una stabilità aziendale che parta da una strategia di riduzione dei costi operativi. Ribadita la volontà di tutti di continuare insieme col massimo impegno per bene dell’Inter e dei tifosi, ma senza fare follie sul mercato”.