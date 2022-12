Sky – Nainggolan-Monza? Non risulta. Brekalo nel mirino

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Nainggolana parlare di suoi contatti con il Monza. In particolare con Galliani che a detta sua lo avrebbe preso volentieri. Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha risposto ad una domanda di Bonan sull'ex nerazzurro ma ha sottolineato che non risulta ad oggi l'interesse del club lombardo per l'ex calciatore dell'Inter che da poco è stato mandato via dall'Anversa. Era stato sospeso per aver fumato in panchina, quindi per motivi disciplinari, poi la società non lo ha più reinserito in rosa.