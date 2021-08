Caso Nandez, furia Cagliari. Futuro all’Inter? Ecco cosa manca per chiudere l’affare

Nandez si aspettava di approdare a Milano già dopo il ritorno dalle vacanze post Copa-America ma tra Inter e Cagliari manca ancora l'accordo

"Mamma ho perso l’aereo, sono rimasto a Cagliari. All’appuntamento di ieri mattina all’aeroporto Mario di Elmas, in vista della partenza del gruppo rossoblù verso Palma di Maiorca per l’ultima amichevole pre-stagionale, il tecnico Leonardo Semplici ha fatto la conta. Tutti presenti tranne uno: Nahitan Nandez". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla mancata risposta di Nandez alla convocazione del Cagliari. L'ex Boca non si è presentato e la motivazione ovvia è relativa al mercato, con Nandez che aspetta l'Inter e non intende proseguire la sua avventura a Cagliari, con il club sardo molto arrabbiato per il comportamento tenuto dal giocatore.