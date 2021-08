Sky – Nandez, non c’è più solo l’Inter. Primi contatti con il Tottenham

L'uruguaiano è in rotta con il Cagliari, l'Inter sembra ormai defilata e per lui spunta l'interesse degli Spurs

Il futuro di Nandez è sempre più in bilico. L'uruguaiano sembrava essere molto vicino all'Inter, ma la trattativa non è decollata e ora sulle sue tracce c'è anche il Tottenham.

Secondo Sky Sport "Non è ancora iniziata una vera e propria trattativa, ma il club londinese ha richiesto le prime informazioni al club rossoblù circa la disponibilità a parlare del calciatore. Ancora non si è scesi nel dettaglio di eventuali condizioni economiche o formule dell'operazione, ma il discorso potrebbe essere approfondito nei prossimi giorni dopo questi primi contatti".

"Difficile la situazione con il Cagliari per il centrocampista uruguaiano, che nelle scorse settimane non si è presentato per l'amichevole che i rossoblù hanno giocato a Maiorca. Una mancata risposta alla convocazione (senza autorizzazione) che ha innescato un botta e risposta con il direttore sportivo Capozucca, al quale Nandez ha ribadito la propria volontà di lasciare il Cagliari, anche in seguito a una promessa da parte degli stessi dirigenti di lasciarlo andare qualora fosse arrivata un'offerta da parte di un grande club internazionale. Il calciatore non è stato nemmeno convocato per la gara di Coppa Italia che il Cagliari ha giocato sabato sera contro il Pisa", aggiunge il portale sportivo.