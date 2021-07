Repubblica – Nandez all’Inter, manca l’accordo ma nessun dubbio: “Si farà”

Il quotidiano non ha dubbi: l'affare sull'asse Inter-Cagliari andrà in porto

L’accordo ancora non c’è, ma secondo La Repubblica non ci sono dubbi: arriverà. La trattativa è quella tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez, obiettivo primario del club nerazzurro oggi in entrata. Dialoghi in corso per arrivare all’intesa, ma senza alcuna fretta da parte delle due società.