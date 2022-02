Nandez, niente Juve né Roma. “Considera finita la sua avventura al Cagliari, ma…”

Il calciatore è stato di nuovo nel mirino di grandi club ma alla fine è rimasto, come gli era successo con l'Inter, al club rossoblù

Nandez è stato inseguito dall'Inter la scorsa estate e in questo calciomercato su di lui c'è stata la Juventus ma anche la Roma. Alla fine i bianconeri hanno confermato Kaio Jorge per volere di Allegri. L'opzione Roma invece non si è concretizzata perché Diawara non ha accettato la meta Venezia.

Di questo scrive calciomercato.com spiegando che per la seconda volta l'uruguaiano "dovrà rimanere al Cagliari con il morale a terra per l’ennesima delusione patita sul mercato. Un caso curioso, quasi unico, per un giocatore che considera, da almeno un anno, conclusa la sua esperienza in Sardegna e avrebbe meritato una chances in una big", si legge.