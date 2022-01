Nandez parte in prestito? Lui vuole l’Inter, ecco la posizione dei nerazzurri

Nandez vuole lasciare il Cagliari già a gennaio dopo il mancato addio in estate: ecco la posizione dell'Inter sul giocatore

Dopo il mancato addio in estate, Nahitan Nandez può lasciare il Cagliari già nel mercato invernale. In caso di arrivo di due centrocampisti, il club è disposto a far partire il centrocampista anche in prestito a gennaio. Come riportato da Sky Sport, lui aspetta ancora l'Inter, ma dal club nerazzurro al momento non sono emersi segnali in questa direzione. Oltre al Torino, sulle sue tracce nelle ultime ore c'è soprattutto il Napoli.