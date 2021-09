Nandez, non solo Inter e Tottenham: altre due italiane ci hanno provato

La verità sul centrocampista uruguaiano, rimasto al Cagliari al termine della finestra estiva di calciomercato

Quattro club in totale la scorsa estate hanno provato a prendere Nahitan Nandez. Non solo l’Inter e il Tottenham, ma anche altre due squadre italiane, come svelato da Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari: “Ha avuto abboccamenti Tottenham, Inter, Napoli e Roma, normale abbia pensato di andare via. Nahitan ha manifestato malumore, ma è un ragazzo spettacolare e darà sempre il massimo”, le sue parole a L’Unione Sarda.