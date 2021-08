Nandez, strappo col Cagliari. GdS: “Tra Inter e Giulini due mln di differenza”

Nahitan Nandez rompe con il Cagliari e aspetta l'Inter: il centrocampista non ha risposto alla convocazione

Nahitan Nandez rompe con il Cagliari e aspetta l'Inter: il centrocampista non ha risposto alla convocazione del club sardo e non si è imbarcato con i compagni per Maiorca, dove i rossoblù stasera disputeranno un'amichevole. Come confermato dal ds Capozucca, l'assenza di Nandez non era concordata ed è l'ennesimo messaggio del giocatore che ha scelto i nerazzurri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra i club va avanti da settimane anche se negli ultimi giorni si è congelata per la vicenda Lukaku. "Il Cagliari ha accettato la formula del prestito con diritto di riscatto, ma chiede subito 5 milioni e 21 tra dodici mesi. L'Inter - che ha detto di no al Chelsea per Zappacosta, passaggio molto indicativo - non è disposta a investirne più di 3 per il prestito. Ci sono quindi due milioni di differenza", spiega La Rosea. L'incastro potrebbe chiudersi con Nainggolan, per il quale l'Inter potrebbe pagare una parte dello stipendio da 4,5 mln.