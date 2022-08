UFFICIALE – Napoli, Spalletti accoglie Sirigu. Un portiere va alla Sampdoria

Un annuncio in entrata e uno in uscita in casa Napoli. Ecco il comunicato del club

Un annuncio in entrata e uno in uscita in casa Napoli. Ecco il comunicato del club: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu. La SSC Napoli comunica di aver ceduto in prestito all'UC Sampdoria le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini", si legge. Dopo la retrocessione col Genoa, Sirigu riparte dunque dal Napoli.