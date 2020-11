Ndombélé rivela: “Se ho pensato di andare all’Inter? Mi sono posto la domanda ma…”

Intervenuto ai microfoni di Canal Plus, Tanguy Ndombélé, centrocampista del Tottenham a lungo corteggiato dall’Inter in estate, ha parlato così della possibilità di lasciare Londra per approdare a Milano: “Se ho pensato di andare all’Inter? Mi sono posto la domanda se dovessi partire o meno. Ma il presidente mi ha detto di volermi tenere. In questa stagione sta andando piuttosto bene, anche con l’allenatore.

Ognuno ha messo il suo ego da parte. Ci sono cose sulle quali non ero d’accordo, come l’allenatore non era d’accordo su altro. Ho fatto errori, ma oggi va bene. A volte con il tecnico si può parlare e litigare, ma si lascia tutto alle spalle e si va avanti. Come ho convinto Mourinho? Ho dovuto pare di più. Sono riuscito a mostrargli che sono motivato, è importante”.